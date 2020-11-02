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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

02.11.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. 

(Ankara/12.00) 

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 bütçe teklifi ve 2019 kesin hesapları ele alınacak. 

(TBMM /11.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak

(Ankara/11.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerini açıklayacak. 

(Ankara/10.00)

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen makale yarışmasında ilk üçe giren üniversite öğrencilerine plaket takdim törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

8- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. 

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

(İstanbul/12.00) 

11- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) 

12- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. 

(İstanbul/10.00)

13- Süper Lig'in 7. haftası, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Hatay/20.00)

14- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı yapılacak.

(Bingöl/13.00) 

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