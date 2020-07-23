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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23.07.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık edecek, şura üyelerine verilecek öğle yemeğine katılacak.

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın hayata geçirdiği "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" etkinliği kapsamında düzenlenen "İz Bırakan Ezgiler Ayasofya Özel" konserine katılacak.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak.

4- CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde sosyal medya düzenlemesiyle ilgili basın toplantısı yapacak. 

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. 

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu’na katılacak.

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne ve Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu'na iştirak edecek.

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

9- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

10- TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

11- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

14- TFF 3. Lig 3. Grup'un play-off yarı finalinde Somaspor-Muğlaspor ve Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları oynanacak.

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