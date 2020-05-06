Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.
2- TÜİK, 2019 yılına ilişkin aile istatistiklerini açıklayacak.
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
4- "Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkan Zirvesi", video konferans yoluyla düzenlenecek.
5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya gelecek.
6- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili açıklamada bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.