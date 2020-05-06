Euro
7.71
Dolar
7.12
BIST 100
98,411.04
Altın
1,706.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

06.05.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. 

2- TÜİK, 2019 yılına ilişkin aile istatistiklerini açıklayacak. 

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

4- "Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkan Zirvesi", video konferans yoluyla düzenlenecek. 

5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya gelecek. 

6- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili açıklamada bulunacak. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 128 ülke Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu
Kovid-19 salgını nedeniyle Arjantin'de kalan Türkler vatan yolunda
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti
Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının Gümüşhane'deki karantina süresi tamamlandı
Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 21’e çıktı

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomi ve orduları bizden daha güçlü ve büyük ülkelerin ne hale geldiğini gördük

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomi ve orduları bizden daha güçlü ve büyük ülkelerin ne hale geldiğini gördük
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi