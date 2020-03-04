Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyet ile görüşecek.
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic'i kabul edecek.
- Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen ''Hatırla Hayal Et'' adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül törenine katılacak.
4- TBMM Genel Kurulunda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
5-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
6- TÜİK, ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni paylaşacak.
7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
8- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
9- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
13- Elazığ ile Van'ın Başkale ilçesindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor
14- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
15- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
16- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.