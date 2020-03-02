Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul edecek, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya gelecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK toplantısına başkanlık edecek.
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Etkin Kütüphane Projesi İl Halk Kütüphane Müdürleri Koordinasyon Toplantısı ve Proje Tanıtım Etkinliği" açılış törenine katılacak.
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Selçuk Üniversitesinde "Türkiye’nin Dış Politikası ve Orta Doğu" konulu konferansta konuşacak.
5- Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'deki saldırıya tepki için TOBB İkiz Kuleler'de ortak açıklama yapılacak, 81 ilde de eş zamanlı basın toplantıları düzenlenecek.
6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
7- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
8- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- İdlib'deki saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
13- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.
14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel sporcularla bir araya gelecek, Kamu Futbol Turnuvası'nın açılışına katılacak.
15- Süper Lig'de 24. hafta Medipol Başakşehir-Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor-Göztepe maçlarıyla sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.