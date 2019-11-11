Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlatacak.
- Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ankara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Konya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Aksaray, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Sinop'tan katılacak.
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul edecek.
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gündüzlü Bakım Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları görüşülecek.
6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrika ziyaretlerinde bulunacak, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
7- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlenecek.
8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap edecek.
9- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dış İlişkiler Konseyi düzenlenecek.
10- İspanya'da düzenlenen erken genel seçimler sonrası yansımalar takip edilecek.
11- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
12- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
13- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.
14- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısının ardından görevinden ayrılmasıyla ilgili gelişmeler izleniyor.
15- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
16- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 6’sı tutuksuz, 13’ü firari 19 sanığın yargılanması sürdürülecek.
- Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
17- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapılacak H Grubu'ndaki son iki maç öncesi TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
- Ay-yıldızlı ekip, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına aynı tesislerde yapacağı antrenmanla başlayacak.
18- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı", Cornelia Otel'de başlayacak.
19- Kadın A Milli Futbol Takımı, özel maçta Ukrayna ile Menemen İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
20- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası Spor Toto-Halkbank müsabakasıyla tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.