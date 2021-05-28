Euro
10.44
Dolar
8.58
BIST 100
1,419.18
Altın
1,899.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve Bulgaristan arasında ülkeye girişlerde aşı sertifikası bulunanlar Kovid-19 testinden muaf tutulacak

Salih Baran   | 28.05.2021
Türkiye ve Bulgaristan arasında ülkeye girişlerde aşı sertifikası bulunanlar Kovid-19 testinden muaf tutulacak

Edirne

Türkiye ve Bulgaristan arasında bağışıklık/aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde Kovid-19 testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Bulgaristan arasında karşılıklı Kovid-19 test muafiyeti şartlarının belirlendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın Türkiye'de yetkili makamlarca tanzim edilen Kovid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının (Sinovac ve Pfizer/Biontech aşıları) bulunması halinde ayrıca PCR testi ibrazı ve/veya karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan'a seyahat edebileceklerdir. Bulgaristan vatandaşlarının da Bulgaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş Kovid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının bulunması halinde (2. dozdan en az 14 gün sonra) Türkiye'ye PCR testi ibrazı ve/veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilecektir. Yaşları (18 yaş altı) nedeniyle aşı olmayan Bulgaristan vatandaşlarının aşı sertifikası hamili aileleri ile beraber seyahat etmeleri halinde, yukarıdaki maddeler kapsamında test ve karantinadan muaf tutulacaktır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 293'e yükseldi
Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tam karantina ilan edildi
Dünya genelinde 1 milyar 810 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesinden 'yüz yüze eğitime geçiş iller bazında olabilir' değerlendirmesi

Benzer haberler

Türkiye ve Bulgaristan arasında ülkeye girişlerde aşı sertifikası bulunanlar Kovid-19 testinden muaf tutulacak

Türkiye ve Bulgaristan arasında ülkeye girişlerde aşı sertifikası bulunanlar Kovid-19 testinden muaf tutulacak

Bulgaristan'dan zorunlu göçe maruz kalan mağdurlar Sofya'dan 'resmi özür' bekliyor

Bulgaristan’da asimilasyona maruz kalan Türk ve Müslümanlar 32 yıldır adalet bekliyor

Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri acı dolu günleri unutamıyor

Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri acı dolu günleri unutamıyor
YTB Başkanı Eren, Bulgaristan'dan zorunlu göçün 32. yılını değerlendirdi: Bu acıları gençlerimiz bilsin, öğrensin

YTB Başkanı Eren, Bulgaristan'dan zorunlu göçün 32. yılını değerlendirdi: Bu acıları gençlerimiz bilsin, öğrensin
Biden, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için Trump'ın verdiği muafiyeti kaldırıyor

Biden, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için Trump'ın verdiği muafiyeti kaldırıyor