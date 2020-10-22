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Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Sefa Mutlu,Berk Özkan   | 22.10.2020
Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

İstanbul

Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Salim Arda Ermut, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katıldı.





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