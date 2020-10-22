Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
İstanbul
Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Salim Arda Ermut, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katıldı.
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