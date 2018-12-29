'Türkiye-Sırbistan ilişkileri tarihinin en iyi seviyesinde'

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA/Talha Öztürk

BELGRAD - Talha Öztürk

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret, turizm ve spor alanlarındaki iş birliğini değerlendirdi.

Türkiye için 2018 yılının baş döndürücü bir diploması trafiğine sahne olduğunu kaydeden Bilgiç, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin de bu hızlı diplomasi trafiğinin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Bilgiç, 2018'in dünyada önemli gelişmelerle sona erdiğini anımsatarak, "Özellikle hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi unsurlar ön plana çıktı. Aynı zamanda çevre ve göç gibi küresel sorunlar da her ülkenin ilgilenmesi gereken problemler olarak ortaya çıktı. Türkiye de insancıl ve girişimci dış politikasıyla bu zorluklara cevap vermeye çalıştı." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 2018'de Türkiye'yi birçok kez ziyaret ettiğini hatırlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim 2017'de Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu, 8 yıl aradan sonra gerçekleşen çok önemli bir ziyaretti. Ziyaret sırasında 16 anlaşma imzalandı. Buna takiben Vucic, Mayıs 2018'de Türkiye'yi ziyaret etti ve 6 tane anlaşma imzalandı. Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. İki ülke liderleri arasındaki dostluk ve samimiyet bütün alanlara pozitif anlamda etki etmiş durumda."

Büyükelçi Bilgiç, Sırp Cumhurbaşkanı'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile İstanbul Havalimanı'nın açılışı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine de katıldığını belirterek, Vucic'in en önemli ziyaretlerinden birinin Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi'ne ilişkin toplantı amaçlı olduğunu vurguladı.

Ticaret hacminde yüzde 30 artış

Sırbistan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkedeki varlığını ortadan kaldırmak için de önemli adımlar attığının altını çizen Bilgiç, "Sırp makamlar bu konuda söz vermişti. Bu çerçevede Sırbistan'daki FETÖ mevcudiyetine karşı gerekli tedbirleri aldılar. Bu konudaki iş birliğimiz artarak devam ediyor." dedi.

Bilgiç, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin motive ve itici güç haline geldiğini vurgulayarak, Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının 500'den fazla olduğunu aktardı.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin 2016'da yaklaşık 700 milyon dolar olduğunu söyleyen Bilgiç, "Ticaret hacmi bugün 1,1 milyar dolara ulaşmış durumda. 2017 ile kıyaslandığında ticaret hacmimizde yüzde 30 artış var. Türkiye olarak Sırbistan'ı bölgenin hem siyasi hem de ekonomik olarak önemli ülkelerinden biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, 2019'da ülkedeki Türk yatırımcı sayısının artırılmasını hedeflediklerini kaydederek, "Sırbistan'a yapılan yardımlar da ilişkilerimizin farklı bir boyutu. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, fakat en cömert ülkesi. 2018'de 8,1 milyar dolarlık insani ve kalkınma yardımı yapmış durumda. Diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi Sırbistan da bundan önemli pay alıyor." diye konuştu.

- TİKA ve YEE'nin Sırbistan'daki etkin faaliyetleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sırbistan'da aktif şekilde çalıştığını dile getiren Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TİKA tarafından Tuna boyunda Osmanlı kalesi olan Ram Kalesi'nin restorasyonu bitti. Yine TİKA'nın restorasyonunu üstlendiği Sjenica'daki Valide Sultan Camisi'ndeki çalışmalar da tamamlandı. Bunların dışında TİKA pek çok alanda faaliyet gösteriyor. TİKA'nın yanında Vakıflar Genel Müdürlüğü de önemli projelere imza atıyor. Raska, Novi Pazar ve Belgrad'da Osmanlı hamamlarını restore ediyorlar. Bunlar da 2019'da odaklanacağımız önemli projeler."

Bilgiç, turizm alanındaki ilişkilere de işaret ederek, 2018'de 100 bin Türk turistin Sırbistan'ı ziyaret ettiğini aktardı.

Sırbistan'dan ise 210 bin Sırp turistin Türkiye'yi ziyaret ederek rekora ulaşıldığını kaydeden Bilgiç, "İki ülke kültürünün yakın olması ve tarihten gelen uzun bir birliktelik, iki ülke insanının birbirini daha rahat anlamasına sebebiyet veriyor." dedi.

Bilgiç, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de Sırbistan'da etkili faaliyetler yürüttüğünü ifade ederek, Türkçe öğrenmek için YEE'ye başvuran Sırp vatandaşlarının sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.

Sırbistan'da zor durumda kalan Türk vatandaşlarına büyükelçilik olarak yardım ettiklerini anlatan Bilgiç, "Geçen yıl zor durumda kalan 67 vatandaşımızı Türkiye'ye gönderdik. Gurbetçilerimiz Türkiye'ye seyahat ettiklerinde Sırbistan'ı kullanıyor. 2019'da onların buradan geçişlerini kolaylaştıracak bir projeyi de hayata geçireceğiz. Aynı zamanda kaza gibi durumlar söz konusu olduğunda ambulans uçaklarla vatandaşlarımızın Türkiye'ye gönderilmesini sağlıyoruz." dedi.

- Erdoğan, 2019'da Sırbistan'ı ziyaret edecek

Bilgiç, Türkiye ve Sırbistan arasında sporun da önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "2018'de Sırbistan, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finaline (Final Four) ev sahipliği yaptı. Maalesef, Sırp antrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, Real Madrid ile oynadığı karşılaşmayı kaybetti. Sırbistan sporu seven ve sporla yaşayan bir ülke. Aynı zamanda Beşiktaş futbol ve Galatasaray basketbol takımlarımız da 2018'de buradaydı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'un yaz başında Sırbistan'ı ziyaret etmesinin öngörüldüğünü söyleyen Bilgiç, "Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle daha önce hedefleri koyulan projelerin tamamlanması için çalışacağız. Nisan 2019'da Kraljevo şehrinde Taypa Tekstil tarafından 2 bin kişilik fabrikanın açılışı yapılacak." dedi.

Bilgiç, Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi'ne ilişkin ise tüm hukuki altyapının tamamlandığını aktararak, bir diğer önemli proje Novi Pazar-Tutin karayolunun inşası için kredi görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Sırbistan'daki istikrarın bölge istikrarı için kilit rol oynadığını vurgulayan Bilgiç, "Sırbistan'la iyi ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunu 2018'de olduğunu gibi 2019'da da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.