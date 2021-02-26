Euro
8.99
Dolar
7.41
BIST 100
1,474.53
Altın
1,762.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye Polis Radyosunun 69'uncu kuruluş yıl dönümü için tanıtım filmi hazırlandı

Senaristleri, oyuncuları ve çekim ekibini emniyet mensuplarının oluşturduğu filmde, radyonun kurulduğu 1952 yılından bu yana yayıncılık serüvenine ilişkin canlandırmalar yer aldı.

Orhan Onur Gemici   | 26.02.2021
Türkiye Polis Radyosunun 69'uncu kuruluş yıl dönümü için tanıtım filmi hazırlandı

Ankara

Türkiye Polis Radyosunun kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü kapsamında hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Senaryosu emniyet mensuplarınca kaleme alınan tanıtım filminin çekim ekibini ve oyuncularını da emniyet personeli oluşturdu.

Zaman tüneli şeklinde çekilen film, "acısıyla tatlısıyla 69 yıl" teması üzerine kuruldu.

Filmde, Ankara'daki bir kadının Erzurum'da meydana gelen deprem haberini; 1980'de ise Kayseri'deki radyo tamircisinin, kayıp bir kız çocuğuna ilişkin ilan ile ASELSAN'ın ürettiği ilk sırt ve tank telsizlerini Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimine dair haberleri Türkiye Polis Radyosundan dinlediği görülüyor.

Filmin 2000 yılının canlandırıldığı anlarında İstanbul'daki bir kişinin otomobilinde radyodan müzik ve spor haberleri dinleyerek yaptığı yolculuk izleniyor.

2021 yılının canlandırıldığı bölümde de İzmir'de bir kadın, akıllı telefonundaki Türkiye Polis Radyosu uygulamasından açtığı şarkı eşliğinde spor yapıyor.

Tanıtım filmi, "Dile kolay, 69 yıl... Birlikte hüzünlendik, birlikte sevindik, birlikte gururlandık. Hayatın her önemli anına birlikte tanıklık ettik. Yeni yayın dönemlerimizde de sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kendi müziğin, kendi radyon, Türkiye Polis Radyosu." sözleriyle sona eriyor.

Türkiye Polis Radyosu'nun tarihçesi

Ankara'da 5 Ekim 1952'de kurulan ve ilk yayınlarını Interpol telsiz istasyonunun 1 kilovatlık vericisinden yayınlamaya başlayan Türkiye Polis Radyosu, FM bandında 80 il ve 15 ilçe olmak üzere yayın yapıyor.

Radyo, "www.polisradyosu.pol.tr", "PolNet" kurumsal ağı, Türksat 4A uydusu ve akıllı telefonlara yüklenen uygulama aracılığıyla da dinlenebiliyor.

Radyo yayınlarında ulusal güvenliğe yönelik suçları önlemek, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olmak, ülke ve toplum sağlığı ile eğitimine katkıda bulunmak, polis hizmetlerini halka daha iyi duyurmak ve polis ile halk arasındaki ilişkilerin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olmak gibi amaçlar gözetiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini tavsiye etti
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verilecek
Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bini geçti
Sri Lanka, Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunu kaldırdı
İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı

Benzer haberler

Türkiye Polis Radyosunun 69'uncu kuruluş yıl dönümü için tanıtım filmi hazırlandı

Türkiye Polis Radyosunun 69'uncu kuruluş yıl dönümü için tanıtım filmi hazırlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk Atak helikopteri teslim edildi

Kış lastiği takmayan 511 araca ceza kesildi

İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
Ülke genelinde kış lastiği denetimi yapıldı

Ülke genelinde kış lastiği denetimi yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi