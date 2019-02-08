Türkiye, PKK'nın Yeni Zelanda'nın terör listesinde kalmasından memnun

Türkiye, Yeni Zelanda'nın güncel terör örgütleri listesinde PKK'nın, KCK ve Kongra-Gel (KGK) gibi diğer adlarıyla yer almayı sürdürmesini memnuniyetle karşıladı.

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın bugün yayınladığı güncel ulusal terör örgütleri listesinde, diğer terör örgütlerinin yanı sıra PKK'nın, KCK ve Kongra-Gel (KGK) gibi diğer adlarıyla birlikte yer almayı sürdürmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin her vesileyle, terörizmle mücadelede iş birliğinin önemini ve terör örgütleri arasında ayırım yapılmadan mücadele edilmesi gerektiğinin vurguladığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"On binlerce Türk vatandaşının canına kıymış olan PKK ile mücadelemize Yeni Zelanda'nın ve diğer ortaklarımızın verdikleri desteğin artarak sürmesini bekliyoruz."

Muhabir: Tuğçenur Yılmaz