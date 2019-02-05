Fotoğraf: AA/Güven Yılmaz

ANKARA - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, "Türkiye olmasaydı Medeniyetler İttifakı hayatta kalamazdı. Türkiye, İttifakın çalışmalarının sürdürülmesine inançla bağlı bir daimi üyedir." dedi.

Moratinos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine karşılık dün Ankara'yı ziyareti sırasında Türkiye ve İspanya'nın 2005'ten bu yana eş sponsorluğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı girişimini AA muhabirine değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından geçen yıl kasım ayında BM Medeniyetler İttifakı'nın Yüksek Temsilciliğine atanan, göreve geçen ay başlayan Moratinos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na adaylık ve göreve atanma sürecinde kendisine verilen destek için teşekkür etti.

Medeniyetler İttifakı'nın canlandırılması için Türkiye'nin gayret gösterdiğine dikkati çeken Moratinos, "Ülkem İspanya ile bu inisiyatifin eş sponsorlardan biri olan Türkiye'ye gelmek benim için çok önemli. Her iki ülke de İttifakı canlı tutmak için lokomotif görevi görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen yıl en zor koşullarda bile İttifakı muhafaza etmek ve canlı tutmakta ısrarcı olduğu için takdirlerimi sunmam gerek." diye konuştu.

Moratinos, kendisinin göreve gelmesiyle süreçte yeni bir sayfa açıldığını ve Türkiye'nin görüşlerine değer verdiğini vurguladı.

"Neden Erasmus benzeri öğrenci değişim programı düzenlemeyelim?"

Medeniyetler İttifakı için sonuç odaklı somut projeleri hayata geçirmeyi planladığını anlatan Moratinos, sadece Türkiye ve İspanya halkına değil, dünya kamuoyuna Medeniyetler İttifakı'nın dünyada istikrar ve barışın tesisi için önemli bir araç olduğunu göstermek istediğini söyledi.

Moratinos, şöyle devam etti:

"Amacım, medeniyetler arasındaki kültürel ve dini yanlış anlaşılmaları önlemek, herkesin birbirini anlamasını ve böylece karşılıklı saygı duymasını sağlamak. Önümde büyük bir sınama var ama kendime güveniyorum çünkü İttifakın BM çatısı altında kurulan Dostlar Grubu'nun ülke ve uluslararası kurumlardan toplam üye sayısı 146'ya ulaşmış durumda. İki eş sponsorun da desteğiyle bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Moratinos, çalışmalarında izleyeceği iki yoldan birinin "önleyici diplomasi", diğerinin ise bir kriz ortaya çıktığında yanlış anlaşılmanın nedenini anlamaya çalışarak "somut çözüm bulmak" olduğunu söyledi.

Önleyici diplomasi için toplumların eğitim, kadın, yargı, göç ve medya alanlarında iyi yönde değişmelerine odaklanmak gerektiğini söyleyen Moratinos, okul müfredatlarında yer alacak derslerle yeni nesillerin yetiştirilme sürecinde bu alanlarda etkili olunabileceğini vurguladı.

Moratinos, eğitim alanına ilişkin ortaya atılan bir fikrin de Medeniyetler İttifakı çerçevesinde "Erasmus"a benzeyen öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, şunları kaydetti:

"İttifak kapsamında neden tıpkı Avrupa'nın Erasmus'u gibi bir çeşit program oluşturmayalım ki? Hindistan, Çin, Latin Amerika, MENA Bölgesi, Avrupa, Arap ülkeleri arasında öğrenci değişimi yapılabilir. Bu öğrenciler (medeniyetler arasında) daha iyi anlayışı sağlayacak özel bir müfredat ile öğrenim görebilir. Bu ve benzeri adımların atılması gerek."

Moratinos, farklı kültürlerin ve medeniyetlerin birbirine uyum sağlamasını kolaylaştırmak için insanlarla doğrudan ilişkisi olan belediyelerin de Medeniyetler İttifakı ile uyumlu hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

"2020'de yapılacak Küresel Forum belki de Afrika'da düzenlenir"

"Küresel Forum"ların Medeniyetler İttifakı girişiminin en üst düzeyli toplantıları olduğuna dikkati çeken Moratinos, Medeniyetler İttifakı'nın 8'inci Küresel Forumu'nun geçen yıl kasım ayında New York'ta düzenlendiğini hatırlattı.

Gelecek Küresel Forum için hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Moratinos, "Bir sonraki forum 2020'de olacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Mevkidaşımla da (Çavuşoğlu) forumun yapılabileceği yerleri ele aldık. Belki de genel eğilim Afrika'da bir ülkede düzenlemek yönünde olur çünkü şimdiye kadar Afrika Küresel Forumlardan birine ev sahipliği yapmadı. Henüz karar vermedik, seçenekleri değerlendiriyoruz ancak her zaman olduğu gibi başarılı bir forum olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Moratinos ayrıca Medeniyetler İttifakı'nın çalışmalarının başarılı olmasında, medyanın kriz konularını nefret dilinden uzak ve tansiyonu yükseltmeyecek şekilde ele almasının önemli olduğunu vurguladı.

Medeniyetler İttifakı'na Türkiye'nin katkılarını değerlendiren Moratinos, "Türkiye olmasaydı Medeniyetler İttifakı hayatta kalamazdı. Türkiye İttifakın çalışmalarının sürdürülmesine inançla bağlı daimi üyedir. Türkiye'nin eş sponsor olarak sadece mali değil, siyasi ve diplomatik desteği de bizim için olmazsa olmazdır. Ankara'daki görüşmelerimde Türkiye'nin tam desteğini aldığım için çok mutluyum. Yakında birlikte bir eylem planı hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

BM Medeniyetler İttifakı

Medeniyetler İttifakı, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun teklifi üzerine, o dönemde Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zapatero tarafından 2005 yılında başlatılmıştı.

Daha sonra BM girişimi halini alan Medeniyetler İttifakı, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının, çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.