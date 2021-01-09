Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Endonezya İletişim Başkanlığı Sözcüsü, irtibatın kesildiği yolcu uçağıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Türkiye okyanusun ortasında ilaçları tükenen vatandaşına ilaç ulaştırdı

Dışişleri Bakanlığı, çalıştığı gemi Hint Okyanusu'ndayken alması gereken ilaçları tükenen böbrek hastası bir Türk vatandaşına, diplomatik kargoyla ilaç ulaştırdı.

Murat Özgür Güvendik   | 09.01.2021
Türkiye okyanusun ortasında ilaçları tükenen vatandaşına ilaç ulaştırdı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, çalıştığı gemi Hint Okyanusu'ndayken alması gereken ilaçları tükenen böbrek hastası bir Türk vatandaşına, diplomatik kargoyla ilaç ulaştırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı bir gemide çalışan, böbrek nakli geçirmiş bir Türk vatandaşının hayati önemdeki ilaç ihtiyacını giderdiklerini bildirerek, "Okyanusun ortasında da umudun adı Türkiye!" mesajını paylaştı.

Buna göre, geminin Malezya'daki bir limana uğrayacağını ve ilaçları teslim alabilmek için birkaç saatlik süresi olacağını öğrenen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilaçları Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine diplomatik kargoyla iletti.

Büyükelçilik yetkilileri ise Türk vatandaşını bularak ilaçları teslim etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Sağlık Konseyi: Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 500 bini geçti
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları 'yüksek' seviyede seyretmeye devam ediyor
Filyasyon ekipleri karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor
Kovid-19'dan ölenlerin defin işlemleri virüse karşı alınan önlemlerle yapılıyor

Benzer haberler

Türkiye okyanusun ortasında ilaçları tükenen vatandaşına ilaç ulaştırdı

Türkiye okyanusun ortasında ilaçları tükenen vatandaşına ilaç ulaştırdı