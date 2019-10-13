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Türkiye Nobel ödüllü bilim insanlarını ağırlayacak

Farklı dallarda Nobel ödülü alan bilim insanları, ODTÜ'nün ilk kez düzenlediği "Nobel Ders Seminerleri" projesi kapsamında, Türkiye'deki akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelecek.

Selma Kasap   | 13.10.2019
Türkiye Nobel ödüllü bilim insanlarını ağırlayacak

Ankara

Farklı dallarda Nobel ödülü alan bilim insanları, ODTÜ'nün ilk kez düzenlediği "Nobel Ders Seminerleri" projesi kapsamında, Türkiye'deki akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelecek.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin topluma hizmet alanında yeni bir projeye başlayacaklarını söyledi.

Nobel ödülü alan bilim insanlarının, Türkiye'deki bilim insanları, öğrenciler ve halkla bir araya gelmesi için "Nobel Ders Seminerleri" projesi başlattıklarını bildiren Kök, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında ilk olarak yarın 2003 Nobel Kimya Ödülü sahibi Peter Agre ODTÜ'ye gelecek. 2004 Nobel Fizik Ödülü sahibi David Gross'u öğrencilerle mart ayında buluşturacağız. Nobel ödüllü Danimarkalı Eric Jeppesen bu kapsamda üniversitemizde olacak. Jeppesen ayrıca, yurt dışından ülkemize 3 yıl süreyle gelerek araştırma faaliyetlerinde bulunacak.

Proje kapsamında, dünyaca ünlü bilim diplomatı Will Colglazier bizlerle birlikte olacak. Aziz Sancar hocamızla da görüştük. İlk dönemin kapanışını Aziz hocamızla yapmak istiyoruz."

Nobelliler lise öğrencileriyle de buluşacak

Kök, başta Nobel alanlar olmak üzere alanında dünyaca ünlü bilim insanlarını henüz akademik hayatlarının başında olan genç araştırmacılar ve özellikle öğrencilerle bir araya getirmenin, ilham verici olacağını düşündüklerini vurguladı.

Nobel ödüllü bilim insanlarından bizzat dinleyerek toplumda bilimle ilgili farkındalığın artırılmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Kök, "Ağırlıklı olarak YÖK'ün başlattığı ve ülkemizde doktoralı araştırmacı yetiştirme noktasında hem kaliteyi hem de sayıyı artırmak üzere büyük bir önem arzeden 100/2000 doktora programı kapsamında eğitim alan doktora öğrencilerimizi de seminerlere özellikle davet ettik." bilgisini verdi.

Projenin bir diğer önemli kısmının da Nobelli bilim insanlarını sadece üniversitedeki araştırmacılarla ve akademisyenlerle değil lise ve dengi okullarındaki öğrencilerle de buluşturmak olduğunu belirten Kök, dünyaca ünlü bilim insanlarının lise öğrencilerine de ilham verme noktasında bir farkındalık yaratacağına inandığını dile getirdi.

Öte yandan 2003 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Peter Agre, ODTÜ Kolejinde lise öğrencileriyle dün bir araya gelerek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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