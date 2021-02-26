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Türkiye, Nijerya'da 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasını şiddetle kınadı

Nijerya'nın Jangebe bölgesindeki düzenlenen silahlı saldırıda 317 kız öğrenci kaçırılmıştı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 26.02.2021
Türkiye, Nijerya'da 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da bir yatılı okula silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bulunan yatılı okula bugün silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 300'den fazla kız öğrencinin kaçırıldığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz. Dost ve kardeş Nijerya halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zamfara Polis Komiseri Abutu Yaro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe bölgesindeki bir kız lisesine saldırı düzenlediğini, saldırının ardından yapılan yoklamada 317 kız öğrencinin kaybolduğunu fark ettiklerini belirtmişti.

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