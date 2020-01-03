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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da basın bilgilendirme toplantısında konuşuyor
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Türkiye

Türkiye Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesini endişeyle karşılıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy,"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zuhal Demirci   | 03.01.2020
Türkiye Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesini endişeyle karşılıyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kuzey Kore'nin, Nükleer ve Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumu sonlandıracağını beyan etmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz. Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesisi ve yarımadanın tam ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahlardan arındırılması amacıyla geçen yıl başlatılan diyalog sürecinin sürdürülmesi ve bölgede tansiyonu tırmandıracak adımlardan kaçınılması önem taşımaktadır."

Nükleer müzakereler

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer silahsızlanmaya yönelik müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemeleri ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sürenin dolması üzerine bugün Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, ABD'yi kendilerini oyalamakla suçlayarak, dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.

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