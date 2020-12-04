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Türkiye

Türkiye, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri 'memnuniyetle' karşıladı

Dışişleri Bakanlığınca, Körfez bölgesinde ihtilafın çözümüne yönelik son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerin "memnuniyetle" karşılandığı duyuruldu.

Muhammet Tarhan   | 04.12.2020
Türkiye, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri 'memnuniyetle' karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Körfez ihtilafının çözümüne yönelik girişimler hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Körfez bölgesinde 2017 Haziran ayından bu yana devam eden ihtilafın çözümüne yönelik olarak son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. İhtilafın çözüme kavuşturulması için bugüne kadar yoğun temas ve girişimlerde bulunan Kuveyt liderliğinin samimi çabalarını takdirle karşılıyoruz. Temennimiz söz konusu ihtilafın biran önce koşulsuz diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ve Katar’ın maruz bırakıldığı haksız abluka ve müeyyidelerin daha fazla gecikmeksizin sona ermesidir."

Açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarı için çaba sarf etmeyi sürdüreceği de kaydedildi.

Körfez Krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

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