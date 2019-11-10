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'Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda 1,4 milyar dolarlık sözleşme imzalandı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda, 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak 19 sözleşme imzalandığını açıkladı.

Hülya Çorakçı Ertan   | 10.11.2019
'Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda 1,4 milyar dolarlık sözleşme imzalandı'

İstanbul

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Bugün gerçekleştirilen İş Forumunda (Türkiye-Kazakistan) 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal iş birliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştır." dedi.

Oktay, Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısında, geniş bir yelpazede toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planı oluşturulduğunu bildirdi.

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