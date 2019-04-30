'Türkiye jeopolitik olarak çok önemli yeni bir havalimanına sahip'
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, "Türkiye jeopolitik olarak çok önemli yeni bir havalimanına sahip. İlla Avrupa üzerinden bir yerlere uçmanız gerekmiyor. Bakınız işte İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu." dedi.
İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen "Tarihsel Perspektiften Türkiye Almanya İlişkileri" konferansına katılan Almanya'nın 2010 ve 2012 yılları arasındaki Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğu dile getirdi.
Ekonomi dünyasından insanlarla görüştüğünde Türkiye hakkında olumlu sözler duyduğunu dile getiren Wulff, "Türkiye'nin nüfusu genç, çalışkan ve akıllı. Türkiye jeopolitik olarak çok önemli yeni bir havalimanına sahip. İlla Avrupa üzerinden bir yerlere uçmanız gerekmiyor. Bakınız işte İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu. Bunların hepsi yatırım çeker. Ama yatırımı başka ne çeker biliyor musunuz? Hukukun üstünlüğü ve demokratik bir ortam." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın zor bir süreçten geçtiğine değinen Wulff, "Amerika'ya, Çin'e, Rusya'ya endişeli gözlerle bakıyoruz. Almanya böyle bakıyor. Her tarafta meseleler kaynarken Almanya ile Türkiye'nin daha fazla yakınlaşma zamanı gelmedi mi demek istiyorum ben burada. Karşılıklı küskünlükleri vesaire bırakıp yolumuza bakalım demek istiyorum sadece." diye konuştu.
Üniversiteli öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Wulff, gençlere tavsiyelerde bulundu. Wulff, "Cesaretli olun, başka dinlere başka yaşam tarzlarına karşı asla kalbinizi kapamayın. Her zaman açık fikirli olun. Tabii ki belli kurallar çerçevesinde, belli asgari müşterekler etrafında şekillenir toplumlar. Türkiye olsun, Almanya olsun. Bu bir temeldir. Bu temeli unutmamak kaydıyla açık fikirliliğinizi, hoşgörünüzü hep ayakta tutun." ifadelerini kullandı.
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve iş insanı Aydın Doğan da Wulff'u dinleyenler arasında yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.