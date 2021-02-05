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Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 9'uncusu sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun, NATO Karargahı'nda tamamlandığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.02.2021
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 9'uncusu sona erdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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