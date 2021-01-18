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Türkiye

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler yeniden başlıyor

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 18.01.2021
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler yeniden başlıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

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