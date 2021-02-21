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Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği 'Atatürk Tatbikatı 2021' sona erdi

Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği "Atatürk Tatbikatı 2021" tamamlandı.

Nuri Aydın   | 21.02.2021
Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği 'Atatürk Tatbikatı 2021' sona erdi

Ankara

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın kapanış töreni, Pakistan ordusunun Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesindeki özel kuvvetler karargahında gerçekleştirildi.

Törene Pakistan ordusundan Korgeneral Syed Muhammed Adnan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) Tümgeneral Emre Tayanç başkanlığındaki üst düzey askeri heyet katıldı.

Türkiye ve Pakistan ordusunun özel kuvvetlerinden seçkin birliklerin yer aldığı 3 haftalık tatbikatta terörle mücadele, yakın muharebe, kordon ve arama, iple inme, ateş ve hareket teknikleri, helikopterle iple inme, rehine kurtarma ve serbest düşüş uygulamaları icra edildi.

Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü icra ediliyor.

Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.

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