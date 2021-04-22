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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıl Dönümü" dolayısıyla Bükreş'te düzenlenen konferansta konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis'e yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuşuyor.
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Türkiye

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmiyor

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, havanın doğu ve kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Arife Yıldız Ünal   | 22.04.2021
Türkiye genelinde yarın yağış beklenmiyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Denizlerde de fırtına beklentisi bulunmuyor.

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