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Türkiye

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 31 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Esin Işık   | 28.05.2021
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "tam kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "kademeli normalleşme tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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