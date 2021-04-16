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Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ahmet Sertan Usul   | 16.04.2021
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Kovid-19 ile mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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