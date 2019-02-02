Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından 'Askıda Senin de Bursun Olsun'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 2 ay önce hayata geçirilen "Askıda Senin de Bursun Olsun" projesi kapsamında, ikinci el giysi kumbaralarına atılan kıyafetlerden elde edilen gelir, çocuklara burs olarak geri dönüyor.

Fotoğraf: AA/Lale Bildirici

İSTANBUL - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA

AA muhabirine açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şube Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gazi İsmail Aydın, kendisinin de bir gazi olduğunu belirtti.

Bingöl'de 2002 yılında PKK'lılarla girdiği çatışmada gazi olduğunu dile getiren Aydın, gazi ve şehitlerin emanetine hizmet vermek için burada bulunduklarını söyledi. Vakfın faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Aydın, "Vakıf olarak, 1915 yılından 15 Temmuz'a kadar uzanan, o süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, bayrak, vatan, toprak uğruna şehit veya gazi olan herkese sahip çıkıyoruz." dedi.

Aydın, vakfın şehit aile yakınları ve gazi çocukları için "Askıda Senin de Bursun Olsun" projesini hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Projede, hem vatandaşlara yük olamamak hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de istihdam sağlamayı amaçladık. Projemizle yaklaşık 2 aydır sahalardayız. Proje kapsamında Beşiktaş, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Beykoz, Çekmeköy'ün de aralarında bulunduğu 8 ilçede, belediyelerle yaptığımız istişareler sonucunda, 400 giysi geri dönüşüm kutusu kumbaraları koyduk. Kumbaralarda, geri dönüşümde kullanılan kıyafet, ayakkabı, bot, oyuncaklar alınıyor."

"Elde ettiğimiz gelir 40 bin lira"

Kumbaralardaki 2. el giysi ve eşyaları toplama merkezlerine götürdüklerini anlatan Aydın, burada tüm kıyafetlerin preslendiğini ve paketlendiğini ifade etti.

Aydın, "Proje kapsamında 2 aylık süreçte yaklaşık 150 ton elbise elde ettik ve bunların 3. dünya ülkelerine satışını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz gelir 40 bin lira. Bu yola çıktığımızda hedefimiz, İstanbul'da okuyan hiçbir şehidin çocuğunu burssuz bırakmamaktı. Allah da bize yardım etti ve tüm kapılarımız açıldı." diye konuştu.

Projeden elde edilen gelirin bursa dönüştürülerek şehit çocuklarına gönderilmesi için online başvuru oluşturduklarına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Mart ayı içerisinde bize başvuran ve evrakları eksiksiz tam olan bütün herkese hesaplarına burs miktarı yatacak. Hedefimiz, Türkiye geneli için 2019 yılında minimum 2 bin öğrenciye ulaşmak. Askıda senin de bursun olsun dediğimiz için, Ağrı'daki, Trabzon ve İzmir'deki de bu gelirden nasiplenmeli. Sadece İstanbul olarak da projemizi düşünmedik. Türkiye genelinde projemizi yaymak istiyoruz. Projemiz Ankara'da da başladı, yakın zamanda İzmir'de olacak. Yıl sonunda kumbara sayısını bine çıkarmayı düşünüyoruz. Kumbaraları yerleştirirken de hassasiyet gösteriyoruz. Projeye destek veren, belediyelere ve vatandaşlara da teşekkür etmek istiyorum."

Aydın, vatandaşların içlerinin rahat olması gerektiğini ve onlardan aldıkları emaneti gerçek sahiplerine şehit ve gazi çocuklarına ulaştırdıklarını ve projeden olumlu tepkiler aldıklarını da sözlerine ekledi.

"Tüm vatandaşlara tavsiye ederim"

Kumbaraya 2. el kıyafetlerini atan vatandaşlardan Gülnur Bal, kullanılamaz halde olan giysilerin kullanılabilir hale getirildiği için projeye destek vermek istediğini dile getirdi. Bal, şehit ve gazi ailelerinin yakınlarına gelirin verilmesinin de önem teşkil ettiğini söyledi.

Bal, "Bir giysiyi değerli hale getirip ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak, güzel bir duygu ve aynı zamanda görev. Tüm vatandaşlara tavsiye ederim. Ufak da olsa kullanmadığı giysileri kumbaralara atabilirler." dedi.