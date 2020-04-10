Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,843.25
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye Düşünce Platformundan ramazan orucuyla ilgili açıklama

Türkiye Düşünce Platformundan yapılan açıklamada, ramazan orucuyla ilgili salgın tedbiri alınıp alınmayacağına Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yetkili mercilerin karar verebileceği belirtildi.

Ferdi Türkten   | 10.04.2020
Türkiye Düşünce Platformundan ramazan orucuyla ilgili açıklama

Ankara

Türkiye Düşünce Platformundan yapılan açıklamada, ramazan orucuyla ilgili salgın tedbiri alınıp alınmayacağına Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yetkili mercilerin karar verebileceği belirtilerek dini ve milli kaygılardan uzak kesimlerin bu konulardaki çıkışlarının bir tür provokasyon olduğu ifade edildi.

Yazılı açıklamada, Kovid-19'un tahribatının her geçen gün ağırlaştığı ve bu salgının herkesi maddi ve manevi yönden olumsuz etkilediği belirtildi.

Devletin üzerine düşeni yerine getirdiği ve vatandaşların sağlığı için her türlü önlemi en kısa sürede aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakında başlayacak olan ramazan orucuyla alakalı olarak sosyal, yazılı ve görsel medyadaki olumsuz algılara karşı tüm toplumu uyarıyoruz. Zira bir kesimin niyetinin insanların sağlığını düşünmek değil, her fırsatta İslami değerleri yıpratmak olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu kesimin yakın zamanda umreden dönen vatandaşların üzerinden devleti ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığını yıpratmaya çalıştığına hep birlikte şahit olduk, bunu esefle kınıyoruz.

Ramazan orucu salgın açısından bir problem teşkil edecek ise bu tür bir önlemin alınmasında karar verecek olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yetkili merciler varken dini ve milli kaygılardan uzak kesimlerin bu konularda bireysel veya kitlesel çıkışlar yapması bir tür provokasyondur. Özellikle bu günlerde toplum olarak birlik ve beraberliğe her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacın çok yoğun olduğu bir zamanda gelen bu güzel ayı, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma için bir fırsat olarak telakki edip bundan mutluluk duymalıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 1878 kişi yaşamını yitirdi
AA ekibi Kovid-19'u yenen hastaları odalarında görüntüledi
İstanbul'da hizmete girmesi planlanan hastaneler için çalışmalar devam ediyor
AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki yoğun bakım yatak sayısı hakkında açıklama
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazeleri için morg ücreti alınmasına tepki

Benzer haberler

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 1878 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 1878 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Düşünce Platformundan ramazan orucuyla ilgili açıklama

Mersin Kovid-19'daki başarısını tedbirlerin uygulanmasına borçlu

Filistinli yetkililer: İsrail, Kovid-19 salgınını, Yahudi yerleşim faaliyetlerini artırma fırsatı olarak görüyor

Filistinli yetkililer: İsrail, Kovid-19 salgınını, Yahudi yerleşim faaliyetlerini artırma fırsatı olarak görüyor
TİKA'dan koronavirüsle mücadelede Tunus'a tıbbi destek

TİKA'dan koronavirüsle mücadelede Tunus'a tıbbi destek

Hatay MKÜ Kovid-19 aşısı ve ilacı geliştirmek için izin başvurusunda bulundu

Hatay MKÜ Kovid-19 aşısı ve ilacı geliştirmek için izin başvurusunda bulundu