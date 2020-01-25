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Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremzedelere yardım için yola çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından ekiplerini bölgeye gönderdi.

Buket Güven,Haluk Satır   | 25.01.2020
Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremzedelere yardım için yola çıktı Fotoğraf: Eren Bozkurt /AA

Ankara/Manisa

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara dahil olmak üzere Ankara, Kilis ve farklı illerden yola çıktığı bildirildi. 

Acil yardım malzemesi ile bir mobil aşevinin de bölgeye gönderildiği belirtilen açıklamada, Elazığ ile Malatya il ve ilçe müftülüklerinin yanı sıra TDV şubeleri aracılığıyla depremden etkilenen mağdur ailelere yönelik desteklerin sürdürüleceği kaydedildi.

Manisa'dan battaniye ve yatak desteği

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgesine 4 bin 680 su geçirmez battaniye, bin 320 katlanabilir yatak sevki gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgeye Manisa'dan ulaştırılmak istenen yardımların "0 312 258 23 23" numaralı telefon aracılığıyla AFAD koordinesinde gönderilmesinin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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