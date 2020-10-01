Türkiye’den 'Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz' mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını ifade etti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.