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Türkiye

Türkiye’den 'Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz' mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını ifade etti.

Gökhan Varan   | 01.10.2020
Türkiye’den 'Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz' mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.

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