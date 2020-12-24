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Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul TBMM'de edildi

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Seval Ocak Adıyaman,Ertuğrul Subaşı   | 24.12.2020
Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul TBMM'de edildi

TBMM
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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