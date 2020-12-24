Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul TBMM'de edildi
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM
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