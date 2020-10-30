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Türkiye bu yılın 9 ayında yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye bu yılın ocak-eylül döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke 1 milyon 421 bin 428 kişiyle Rusya Federasyonu oldu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 30.10.2020
Türkiye bu yılın 9 ayında yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından, bu yılın ekim ayına kadar Türkiye'yi 11 milyon 910 bin 338 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Bakanlığın istatistiklerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde, Türkiye'ye 9 milyon 458 bin 589 yabancı ziyaretçi geldi. Yurt dışında ikamet edip Türkiye'ye gelen vatandaşların sayısı ise 2 milyon 451 bin 749 oldu. Yılın 9 ayında ziyaretçi sayısı 11 milyon 910 bin 338 rakamına ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir önceki yılın 9 aylık dönemine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl yüzde 74,03 azalma meydana geldi.

Türkiye'ye ocak-eylül döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke, 1 milyon 421 bin 428 kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Aynı dönemde Almanya'dan 912 bin 749, Ukrayna'dan 772 bin 851 ziyaretçi geldi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Ukrayna'yı Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Eylülde 2 milyondan fazla ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, bu yılın eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 59,40 azaldı. Türkiye, eylülde 2 milyon 203 bin 482 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Eylülde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya Federasyonu 648 bin 742 kişi ile birinci, İngiltere 262 bin 352 kişi ile ikinci, Ukrayna 252 bin 18 kişi ile üçüncü oldu. Ukrayna'yı Bulgaristan ve Almanya izledi.

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