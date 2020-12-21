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Türkiye Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki seçimin huzur içinde geçmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıldır yapılamayan yerel seçimin dün barış ve huzur ortamında yapılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 21.12.2020
Türkiye Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki seçimin huzur içinde geçmesinden memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mostar'da, 12 yıllık aradan sonra düzenlenen yerel seçimlerin barış ve huzur ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerin düzenlenmesi Bosna Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliğinin pekiştirilmesi yönünde olumlu bir adım olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Seçim sonuçlarının, Bosna Hersek'in ve Balkanların barış ve istikrarının güçlenmesine hizmet etmesine yönelik temenninin dile getirildiği açıklamada, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in birlik ve beraberlik içinde kalkınması için desteğini sürdüreceği belirtildi.

Son yerel seçim 12 yıl önce yapıldı

Bosna'daki savaşın (1992-1995) ardından 6 belediyeye bölünen Mostar şehri, bu şekilde yönetiliyordu.

Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir, tek belediye haline getirildi.

Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise Şehir Konseyi oldu ancak bu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, şehirdeki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu.

Mostar'da, şehir statüsüyle ilgili sorun yüzünden 2008'den beri yerel seçim yapılamıyordu.

Haziranda siyasi partilerin sağladığı anlaşma sonucu, yeni statüye göre Mostar şehri 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilmesi kararlaştırıldı.

Önce 6 seçim bölgesinden 22, ortak listeden ise 13 Şehir Konseyi Üyesi belirlenecek, daha sonra ise Konsey Üyeleri yeni belediye başkanını seçecek.

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