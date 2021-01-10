Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye, Bolivya'da sağlık sorunu yaşayan vatandaşını memleketine ulaştırdı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Amerika ülkesi Bolivya'da sağlık sorunu yaşayan bir Türk vatandaşını önce büyükelçilik aracıyla La Paz'a ulaştırdı, daha sonra uçakla Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine gitmesini ve buradan da Türkiye'ye dönüşünü sağladı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 10.01.2021
Türkiye, Bolivya'da sağlık sorunu yaşayan vatandaşını memleketine ulaştırdı

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından "Aracı hazırlayın, vatandaşımızı almaya gidiyoruz." notu paylaştı.

Kıran, paylaşımda, Bolivya'nın Cochabamba eyaletinde sağlık sorunu yaşayan Türk vatandaşının Türkiye'ye getiriliş sürecini anlattı.

Bakan Yardımcısı Kıran, "Bolivya'da sağlık sorunu yaşan vatandaşımızı büyükelçiliğimizin aracıyla önce La Paz'a, oradan uçakla Sao Paulo'ya getirip vatandaşlarımızla birlikte ülkemize tahliye ettik. Dünyanın her yerinde... Sahada ve masada." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti
Almanya'da Kovid-19’u yenen Türkler yaşadıklarını anlatıyor
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü

Benzer haberler

Türkiye, Bolivya'da sağlık sorunu yaşayan vatandaşını memleketine ulaştırdı

Türkiye, Bolivya'da sağlık sorunu yaşayan vatandaşını memleketine ulaştırdı

Latin Amerika’da seçim sandıkları, dış müdahaleler ve Venezuela