Euro
8.94
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,862.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Mümin Altaş   | 27.09.2020
Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Ankara

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısı kabul edilemez. Ermenistan'ın Azerbaycan toprağında uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü işgali, masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye’de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti
Fransızların yüzde 65'i salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmiyor

Benzer haberler

Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı

Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı müzakereleri başlatmaya çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabulucuğa hazır

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabulucuğa hazır

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar sürüyor

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar sürüyor
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı

Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı