Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.
Ankara
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.
TBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısı kabul edilemez. Ermenistan'ın Azerbaycan toprağında uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü işgali, masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.