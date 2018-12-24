'Türkiye bağımsız hareket eden ülkelerin başında geliyor'

Fotoğraf: AA/Ömer Faruk Yıldız

KUALA LUMPUR - Ömer Faruk Yıldız

İstanbul merkezli forumun Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki ofisinin açılışı sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Al Sharq Forumu Başkanı Wadah Khanfar, forumun Malezya şubesinin planladığı faaliyetler, Güneydoğu Asya'nın dünya siyasetindeki önemi ve Türkiye-Malezya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Khanfar, Malezya'nın Güneydoğu Asya'nın en önemli ülkelerinden biri olarak son 7 aydır siyasi dönüşüm geçirdiğine değinerek, "Asya bölgesinde Malezya öneme sahiptir çünkü siyasi bir dönüşüm geçiriyor ve ülke için yeni bir vizyon inşa ediliyor. Al Sharq Forumu'nun Asya ve bilhassa Güneydoğu Asya'ya açılma planlarını da göz önünde bulundurarak Malezya'nın, bölgesel bir ofis açmak için doğru ülke olduğu kanaatine vardık." şeklinde konuştu.

Forumun çalışmalarının Malezya ile birlikte tüm Asya bölgesini kapsayacağını vurgulayan Khanfar, "Burada açtığımız ofis, diğer Asya ülkeleriyle bağlantı kurma yolunda iyi bir başlangıç olacak. Zira Asya ülkelerindeki düşünce kuruluşlarıyla birlikte, bölgenin siyasi, sosyal ve ekonomik meselelerine dair ortak proje ve program çalışmalarına başlamış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Malezya, Pakistan, Endonezya gibi ülkeler birbirleriyle bağlantı kurabilir"

Khanfar, ekonominin 2019'da en belirleyici faktör olacağına dikkati çekerek, "Dünyayı bekleyen ekonomik kriz ortamının, bölgede Çin-ABD arasında artan gerilim ve Güney Çin Denizi gibi meselelerden ötürü Asya ile doğrudan bağlantılı olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden Asya bölgesinde bulunmak ve buradaki ekonomik ve politik gündemi takip etmek, 2019'da dünya genelinde ne olacağına dair resmi tamamlamayı sağlayacaktır. Dünyaya sadece Batı perspektifinden bakarsanız kaybedersiniz, resmin tamamını göremezsiniz." dedi.

İslam dünyasının önde gelen ülkelerinin birbirleriyle sağlam ilişki kurmasının önemine değinen Khanfar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bana göre İslam İşbirliği Teşkilatı, birtakım siyasi sebeplerden ötürü birleştirici gücünü ve önemini kaybetti. Şu an İslam dünyasında önde gelen ülkelere baktığımız zaman başta Türkiye olmak üzere Malezya, Pakistan, Endonezya gibi ülkeler birbirleriyle bağlantı kurmaya başlayabilirler. Bunu illa da resmi bir pakt olarak değil, İslam ülkelerinde yaşanan çatışma ve iç savaşlara çözüm bulma alanında ortak bir fikir sunma şeklinde sağlayabilirler. Al Sharq Forumu, Batı ülkelerinin egemenliğine karşı bağımsız hareket edebilecek güçlü ülkelerin sıkı bağlantı kurmasını savunmaktadır. Bu ülkelerin en başında başında Türkiye geliyor, Malezya da bu konuda aynı yolu izliyor."

"Malezya'ya yatırım yapmak son derece faydalı"

Khanfar, Malezya ekonomisinin üretim, tarım ve teknolojiyi temele alan güçlü bir ekonomi olduğunu belirterek, Türk iş dünyasına hitaben, "Bana göre bu zamanda Malezya'ya yatırım yapmak son derece faydalı ve karlı olur. Burası yatırımcılara karşı dostane yaklaşan bir ülke. Dolayısıyla Türk iş insanlarına Malezya'da iş kurmalarını ve özellikle medya alanında inisiyatif almalarını tavsiye ediyorum. Türk medya sektörü Malezya'dan daha gelişmiş durumda. Yeni hükümetin de medyaya özgürlük sağlıyor olması büyük bir fırsat teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin birbirini tanıması yönünde Türk medyasının rolüne ilişkin Khanfar, "Anadolu Ajansının Malezya'da varlık göstermesi, iki ülkenin stratejik ve ekonomik ilişkilerin başlaması için oldukça faydalıdır. Ajansınızın vasıtasıyla Malezya, Türkiye'deki iş insanlarının dikkatini çekebilir." dedi.

2012'den bu yana dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren Al Sharq Forumu, Malezya'daki çalışmalarının bir parçası olarak Nisan 2019'da "5. Yıllık Gençlik Konferansı" programını düzenleyecek.