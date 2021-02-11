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Türkiye-Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu Hakkında Anlaşma'ya dair kanun Resmi Gazete'de

İki ülke arasındaki anlaşma 25 Nisan 2018'de Ankara'da imzalanmıştı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 11.02.2021
Türkiye-Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu Hakkında Anlaşma'ya dair kanun Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki anlaşma 25 Nisan 2018'de Ankara'da imzalanmıştı.

Kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

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