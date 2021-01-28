Euro
8.92
Dolar
7.36
BIST 100
1,476.66
Altın
1,841.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
logo
Türkiye

Türkiye 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı

DHMİ Genel Müdürü Keskin, "EUROCONTROL ağında 26 Ocak Salı günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 28.01.2021
Türkiye 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı

İstanbul

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 26 Ocak Salı günü, Avrupa'da en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Türkiye'nin 1297 uçuşla birinci sırada yer aldığını duyurdu.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 26 Ocak Salı günkü Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini paylaştı.

Keskin iletisinde "EUROCONTROL ağında 26 Ocak Salı günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'mız ise 425 uçuş ile en yoğun havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech ve Pfizer: Kovid-19’a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili
Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD, kötü gidişatı durduramıyor
Güney Afrika'ya gelecek hafta 1 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşacak
Türkiye KKTC'ye 20 bin doz daha Sinovac aşısı gönderdi
Kitap tasarımlı kütüphanedeki kaynaklar salgın sürecinde elektronik ortamda okundu

Benzer haberler

Türkiye 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı

Türkiye 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı

İstanbul Havalimanı Adliyesi, yolcuların yargısal sorunlarını çözmek için 7 gün 24 saat çalışıyor

'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi

THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu
İstanbul'da 2 binin üzerinde sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 2 binin üzerinde sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli tutuklandı
İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa'da birinci oldu

İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa'da birinci oldu