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Türkiye 11 ayda yaklaşık 14,5 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye bu yıl ocak-kasım döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 38 bin 380 kişiyle Rusya Federasyonu oldu.

Ferdi Türkten   | 25.12.2020
Türkiye 11 ayda yaklaşık 14,5 milyon ziyaretçi ağırladı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın aralık ayına kadar Türkiye'yi 14 milyon 486 bin 632 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'ye 12 milyon 34 bin 883 yabancı ziyaretçi geldi.

Yurt dışında ikamet edip ocak-eylül döneminde Türkiye'ye gelen 2 milyon 451 bin 749 kişinin de eklenmesiyle bu yılın 11 ayındaki ziyaretçi sayısı 14 milyon 486 bin 632'ye ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın 11 aylık dönemine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl yüzde 71,95 azalma yaşandı.

Türkiye'ye ocak-kasım döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke, 2 milyon 38 bin 380 kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Aynı dönemde Bulgaristan'dan 1 milyon 140 bin 739, Almanya'dan 1 milyon 71 bin 782 ziyaretçi geldi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya'yı Ukrayna ve İngiltere izledi.

Kasım ayı verileri

Kasım ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 61,93 azaldı. Türkiye, kasımda 883 bin 991 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Kasımda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 143 bin 269 kişi ile birinci, Rusya Federasyonu 127 bin 116 kişi ile ikinci, Irak 48 bin 748 kişi ile üçüncü oldu. Irak'ı Ukrayna ve Almanya takip etti.

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