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Türk Yıldızları 'Büyük Taarruz' için uçtu

Büyük Taarruz'un 98. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mustafa Bayer   | 27.08.2020
Türk Yıldızları 'Büyük Taarruz' için uçtu Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Afyonkarahisar

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentteki Anıt Park ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi. 

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

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