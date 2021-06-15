'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı

Amasya
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Amasya'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümünün de kutlandığı, 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda Amasya semalarına ay yıldız çizdi.
Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.