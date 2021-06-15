Euro
10.37
Dolar
8.55
BIST 100
1,444.86
Altın
1,861.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı

Cihan Okur   | 15.06.2021
'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı Fotoğraf : Cihan Okur / AA

Amasya

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Amasya'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.


Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümünün de kutlandığı, 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda Amasya semalarına ay yıldız çizdi.

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Şı'dan, laboratuvarın Kovid-19'un üretildiği yer olduğu iddialarına tepki
İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak
Samsun'da 30 dakikada 1000 kişi Kovid-19'a karşı aşılandı
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 420 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı

'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı