Euro
6.58
Dolar
6.10
BIST 100
115,642.00
Altın
1,619.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina'da başlayan ve güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı." açıklamasında bulundu.

Sarp Özer   | 20.02.2020
Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı

Ankara

Türk ve Yunan savunma bakanlıkları heyetlerinin 17 Şubat'ta başlayan ve güven artırıcı önlemlerle karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları heyetlerinin 17 Şubat'ta Atina’da başlayan ve güven artırıcı önlemlerle karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, Türk Heyeti Başkanının, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos tarafından kabul edildiği bilgisine de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor

Benzer haberler

Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı

Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim için bütün mesele rejimin ateşkese uyması

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi

MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı

MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı