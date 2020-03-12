Euro
7.02
Dolar
6.29
BIST 100
95,949.95
Altın
1,579.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi

Türk ve Rus askeri heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerde 3'üncü gün tamamlandı.

Orhan Onur Gemici   | 12.03.2020
Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerde 3'üncü günün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığında Türk ve Rus askeri heyetleri arasında devam eden görüşmelerde 3'üncü gün sona erdi.

Görüşmelere yarın devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 45'e yükseldi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: Tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz
İran'dan koronavirüsle mücadele için acil sağlık malzemesi ve ilaç yardımı çağrısı
UEFA ile ulusal federasyonlar koronavirüs için toplanacak
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi

Benzer haberler

Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi

Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi

'Koronavirüse karşı askerlerimiz belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak'

Türk ve Rus askeri heyetleri Ankara'da ikinci kez toplandı

MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Rus askeri heyeti ile İdlib görüşmeleri Ankara'da başlayacak

Rus askeri heyeti ile İdlib görüşmeleri Ankara'da başlayacak