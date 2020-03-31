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Türk Telekom'dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla destek

Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

Furkan Gençoğlu   | 31.03.2020
Türk Telekom'dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla destek

İstanbul

Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, sosyal medya hesabından Türk Telekom'un, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını belirtti.

Önal paylaşımında, "Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası’na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı. 

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