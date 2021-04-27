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Türk Tarih Kurumu, Türk-Ermeni ilişkileriyle ilgili 10 bölümlük video hazırladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi'nin anlatımıyla "Geçmişten Günümüze Türk - Ermeni İlişkileri" adı altında hazırlanan ve her bölümü farklı konu başlığıyla sunulan video dizisi, kurumun YouTube ve Twitter hesabından izlenebilecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 27.04.2021
Türk Tarih Kurumu, Türk-Ermeni ilişkileriyle ilgili 10 bölümlük video hazırladı

Ankara

Türk Tarih Kurumu, Ermeni meselesini tüm yönleriyle ele alan ve konu hakkında merak edilenlere ışık tutan, "Geçmişten Günümüze Türk - Ermeni İlişkileri" adıyla 10 bölümlük video dizisi hazırladı.

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi'nin Ermeni meselesini tüm yönleriyle anlattığı 10 bölümlük video dizisi, kurumun Twitter ve YouTube hesabından yayınlanmaya başlandı.

"Geçmişten Günümüze Türk - Ermeni İlişkileri" başlığıyla yayımlanan videolar, "İlk Temaslar", "Milliyetçilik Çağında Ermeni Toplumu", "Anadolu'da İlk Ermeni Ayaklanmaları", "Anadolu'da Misyonerlik Faaliyetleri ve Ermeni Olayları", "Osmanlı Devleti'nde Ermeni Nüfusu", "II. Meşrutiyet Dönemi'nde Ermeniler", "Soykırım Anlatısı Nasıl İnşa Edildi?", "Tehcire Giden Yol", "24 Nisan 1915'te Ne Oldu?", "Ermeni Diasporası Ne İstiyor?" konularını içeriyor.

Ortalama 15 dakikalık bölümlerde, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi, konuları bilimsel bilgiler ışığında dile getiriyor.

Türk-Ermeni ilişkilerini masaya yatıran bu videoların, İngilizce alt yazılı versiyonu da sosyal medyadan paylaşılacak.

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