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Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı.

Ahmet Sertan Usul   | 23.07.2020
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TTK Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin getirildi.

Atama, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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