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Türkiye

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış görevinden istifa etti

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 22.07.2020
Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış görevinden istifa etti Fotoğraf: Mustafa Bayer /AA

Ankara

Türk Tarih Kurumunun (TTK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

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