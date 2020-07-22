Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış görevinden istifa etti
Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.
Ankara
Türk Tarih Kurumunun (TTK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.