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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Türkiye

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı törenine 'koronavirüs' düzenlemesi

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, katılımcılar maske ve eldiven taktı.

Emin İleri   | 10.04.2020
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı törenine 'koronavirüs' düzenlemesi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı.

Polis Haftası çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polis müdürleri, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Törende Çalışkan haricindeki müdürlerin maske ve eldiven taktığı, törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyarak aralıklarla durduğu görüldü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

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