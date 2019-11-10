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Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Atatürk'ü andı

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev "Türk milletinin Atasını saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Tevfik Durul   | 10.11.2019
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Atatürk'ü andı

Ankara

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Amreyev, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk, inşa ettiği modern Türkiye Cumhuriyeti, dünya barışına ve politik düzenine yaptığı ideolojik katkılar, devrimci fikirleri ve üstün liderlik vasıflarıyla 20'inci yüzyıla damgasını vurmuş, tüm dünya devletleri için derin bir ilham kaynağı olmuş ve olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk'ün ileri görüşlü bir devlet adamı olduğuna dikkati çeken Amreyev, "O'nun reformist fikirlerinin hatırlanıp, anılmasına ithaf olunan bugün vesilesiyle, Türk Konseyindeki tüm çalışma arkadaşlarımla Türk milletinin Atasını saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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