Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni"ne katılıyor
logo
Türkiye

Türk komandoları vatandaşların okuduğu Fetih Suresi eşliğinde sınıra gitti

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. 100'ün üzerindeki askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Cem Genco,Hilmi Tunahan Karakaya   | 16.02.2020
Türk komandoları vatandaşların okuduğu Fetih Suresi eşliğinde sınıra gitti

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Türk Kızılay'dan İdlib'deki çatışmalardan kaçanlara yardım eli

Türk Kızılay'dan İdlib'deki çatışmalardan kaçanlara yardım eli

Türk komandoları vatandaşların okuduğu Fetih Suresi eşliğinde sınıra gitti

Rejim İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
'Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?'

'Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başka bir insani kıyıma izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başka bir insani kıyıma izin vermeyeceğiz