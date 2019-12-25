Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı
Türk Kızılayı Derneği tarafından Adana'da yaşanan sağanak nedeniyle mağdur olan vatandaşlara gıda ve ve barınma malzemesi dağıtıldığı bildirildi.
Adana
Türk Kızılayı Derneğinin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Adana genelinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara, Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü tarafından gıda, hijyen ve barınma malzemesi dağıtıldığı belirtildi.
#TürkKızılay ekiplerimiz, #Adana'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen su baskınından etkilenen ailelere yemek ve kumanya dağıtımına devam ediyor. pic.twitter.com/SJqd9dwbYB— Türk Kızılay (@Kizilay) December 25, 2019
Adana'da 2 gün önce başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden sağanakta birçok ev ve tarım arazisi su altında kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.