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Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı

Türk Kızılayı Derneği tarafından Adana'da yaşanan sağanak nedeniyle mağdur olan vatandaşlara gıda ve ve barınma malzemesi dağıtıldığı bildirildi.

Muzaffer Çağlıyaner   | 25.12.2019
Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı

Adana

Türk Kızılayı Derneğinin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Adana genelinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara, Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü tarafından gıda, hijyen ve barınma malzemesi dağıtıldığı belirtildi.

Adana'da 2 gün önce başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden sağanakta birçok ev ve tarım arazisi su altında kalmıştı.

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